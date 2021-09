Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Daniel Riolo lâche une bombe sur la vente de l'ASSE !

Publié le 13 septembre 2021 à 17h10 par D.M.

Au micro de RMC, Daniel Riolo a annoncé que l'ASSE était quasiment vendue. Avant d'acter cette vente, le club stéphanois voudrait trouver une solution pour que Bernard Caïazzo puisse conserver sa place au conseil de la LFP;

Le 13 avril dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, à la tête de l’ASSE depuis 2004, publiaient une lettre ouverte dans l e Progrès afin d’annoncer la prochaine vente du club stéphanois. Le cabinet KPMG a été mandaté par les deux dirigeants pour « sélectionner le meilleur investisseur et de veiller à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité ». Après avoir sélectionné plusieurs projets, le cabinet aurait trouvé un repreneur. En effet, selon Daniel Riolo, l’ASSE serait sur le point d’être vendue.

« Là c'est vendu, tout est en place »