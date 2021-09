Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Critiqué, Claude Puel reçoit des soutiens !

Publié le 15 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Toujours sur le banc de l’ASSE, Claude Puel est toutefois très critiqué. Cependant, malgré cette situation, l’entraîneur stéphanois peut compter sur certains soutiens.

Malgré la nouvelle saison qui vient de débuter, les temps sont toujours très durs pour l’ASSE. En effet, les hommes de Claude Puel n’y arrivent pas, eux qui comptent seulement 3 points après 5 journées, pointant à la 19ème place de Ligue 1. La situation est compliquée dans le Forez et l’entraîneur de l’ASSE est notamment en première ligne face aux critiques. Certains estiment même que Puel n’a plus sa place à Saint-Etienne.

« Quel entraîneur est capable de faire mieux que Claude Puel ? »