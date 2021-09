Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel va jouer un sale tour à Paris !

Publié le 15 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le PSG se pencherait sur le cas Antonio Rüdiger libre de tout contrat en fin de saison, Chelsea aurait initié les discussions avec son entourage afin de remédier à cette situation.

Au même titre que Paul Pogba ou encore Franck Kessié, Leonardo garderait un oeil sur un protégé de Thomas Tuchel dans le cadre du mercato estival prochain, à savoir un potentiel futur joueur libre de tout contrat. C’est notamment le cas d’Antonio Rüdiger qui pourrait être agent libre en fin de saison si sa situation contractuelle restait inchangée. Le directeur sportif du PSG aurait toujours des vues sur le défenseur central des Blues . Cependant, Thomas Tuchel pourrait faire capoter les plans du PSG avec l’international allemand de 28 ans.

Rüdiger parle contrat avec Chelsea…