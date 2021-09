Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de froid pour ce protégé de Tuchel…

Publié le 14 septembre 2021 à 21h45 par Th.B.

Bien que le PSG songerait toujours à lancer une offensive pour Antonio Rüdiger l’été prochain, il se pourrait bien que le contrat de ce dernier soit prolongé puisqu’il discuterait avec Chelsea sur la durée de son potentiel nouveau bail.

À l’image du recrutement de Sergio Ramos au cours du dernier mercato estival qui a débarqué sans coûter la moindre indemnité de transfert au PSG puisque son contrat avait expiré en juin dernier au Real Madrid, Leonardo aimerait poursuivre sa stratégie sur pour le marché des transferts en fin de saison. En attestent les pistes menant à Paul Pogba ou encore à Franck Kessié. Pour ce qui est de la défense, bien que Ramos, Achraf Hakimi et Nuno Mendes soient venus renforcer l’arrière garde de l’effectif de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG aurait gardé le dossier Antonio Rüdiger ouvert alors que son contrat arrivera également à expiration en juin prochain à Chelsea.

Chelsea discute avec Rüdiger pour la durée de son nouveau contrat