Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Pogba ?

Publié le 14 septembre 2021 à 22h15 par H.G.

Alors qu’il n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat, il a été annoncé que Paul Pogba pourrait finalement prolonger son aventure du côté de Manchester United. Seulement voilà, la patience serait encore réellement de mise dans le dossier.

Courtisé par le Paris Saint-Germain pendant une bonne partie de l’été, Paul Pogba est finalement resté du côté de Manchester United une fois le coup de sifflet final de cette fenêtre estivale des transferts donné. Pour y disputer sa dernière saison ? C’est possible, dans la mesure où l’international français verra son contrat chez les Red Devils expirer le 30 juin prochain. Cela pourrait donc permettre au PSG de l’enrôler dans le cadre d’un transfert libre dans quelques mois. Seulement voilà, ces derniers jours, l’hypothèse de voir Paul Pogba finalement prolonger son contrat à Manchester United a pris de l’ampleur.

Paul Pogba n’a pas encore pris de décision