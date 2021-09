Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le transfert avorté de Mauro Icardi !

Publié le 14 septembre 2021 à 20h45 par Th.B.

Bien que la Juventus ait tenté sa chance en fin de mercato auprès du PSG pour boucler l’opération Mauro Icardi, les dirigeants parisiens auraient repoussé les avances de la Vieille Dame pour le plus grand bonheur d’Icardi qui voulait rester selon Fabrizio Romano.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG s’est considérablement renforcé et ce, dans tous les secteurs. Dans les buts avec Gianluigi Donnarumma, mais aussi en défense en attestent les venues de Sergio Ramos, d’Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Pour ce qui est de l’entrejeu, c’est Georginio Wijnaldum qui a déposé ses valises au début du mois de juin lorsque Lionel Messi a été la cerise sur le gâteau à la mi-août pour permettre à Mauricio Pochettino de pouvoir aligner un trio d’attaque composé de Kylian Mbappé, de Neymar et du sextuple Ballon d’or. L’arrivée de Lionel Messi va cependant avoir un énorme impact sur Mauro Icardi et dans les derniers jours du mercato, son nom a considérablement été lié à la Juventus. Cependant, d’après Fabrizio Romano, le PSG se serait montré plus que ferme sur le dossier Icardi.

« La réponse du Paris Saint-Germain a toujours été non »