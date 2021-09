Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Varane… Cette annonce qui change tout pour Pogba !

Publié le 15 septembre 2021 à 0h15 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane ont déposé leurs valises à Manchester United cet été, cela pourrait être le tournant décisif dans le feuilleton Paul Pogba dans lequel le PSG serait particulièrement investi. Le recrutement des Red Devils est perçu comme un signe positif pour la prolongation de contrat de Pogba.

Au cours du mercato estival, Leonardo aurait ouvert le dossier Paul Pogba dans l’optique de tenter un coup en toute fin de la fenêtre des transferts. Cependant, le PSG a finalement saisi l’opportunité en or qui s’est présentée avec Lionel Messi et l’opération Pogba semblerait avoir été reportée à l’été prochain, moment où son contrat à Manchester United sera arrivé à expiration. Néanmoins, les Red Devils ne sont pas restés les bras croisés cet été et pourraient bien avoir mis des bâtons au PSG dans le dossier Pogba avec notamment les recrutements de Cristiano Ronaldo et de Raphaël Varane comme Ole Gunnar Solskjaer l’a laissé entendre en conférence de presse lundi soir. Et pour le journaliste Julien Laurens, cette fenêtre des transferts pourrait permettre à Manchester United de se mettre à rêver d’une prolongation de contrat de Paul Pogba.

Ronaldo et Varane, « un signe très positif » pour Manchester et la prolongation de Pogba