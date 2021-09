Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid avait une énorme ouverture pour Mbappé !

Publié le 14 septembre 2021 à 20h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid désirait s’attacher les services de Kylian Mbappé cet été, le club madrilène aurait pu avoir une chance de s’attacher ses services s’il avait accepté de céder l’un de ses joueurs.

Objet d’un feuilleton dans les derniers jours du mercato estival, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG, et ce alors qu’il voulait rejoindre le Real Madrid. Le club madrilène a effectué son possible pour le recruter à un an du terme de son bail en formulant pas moins de trois offres, la dernière montant jusqu’à 200 M€ selon certaines sources. Pas assez pour le PSG, qui a décidé de retenir Kylian Mbappé malgré sa situation contractuelle. Seulement voilà, il se pourrait que le Real Madrid avait en réalité la clé en main pour débloquer le dossier…

Vinicius Junior aurait pu tout débloquer