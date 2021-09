Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'énorme sortie d'une star d'Ancelotti sur son avenir !

Publié le 14 septembre 2021 à 10h30 par A.M.

Alors qu'un prêt a été évoqué cet été pour Vinicius Junior, l'ailier brésilien assure que non seulement il n'a jamais envisagé un départ, mais surtout, il compte s'inscrire sur le très long terme au Real Madrid.

Arrivé en 2018 au Real Madrid alors qu'il n'avait que 18 ans, Vinicius Junior a rapidement suscité de grands espoirs au sein du club merengue . Non seulement parce que le Real Madrid avait investi 45M€, mais également parce que l'ailier brésilien était présenté comme un crack. Toutefois, ses débuts avec la Casa Blanca n'ont pas répondu aux attentes au point qu'un prêt était envisagé cet été afin qu'il poursuive sa progression. Mais Vinicius Junior s'y est opposé et a bien l'intention de rester très longtemps au Real Madrid où son contrat court jusqu'en juin 2025.

Vinicius Junior ne veut pas entendre parler d'un départ