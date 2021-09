Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler un gros coup à 0€ dans l’effectif de Tuchel !

Publié le 7 septembre 2021 à 14h45 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, Antonio Rüdiger (28 ans) figurerait toujours dans le viseur du PSG qui ouvrirait les portes de l’effectif parisien à l’Allemand dans le cadre d’une arrivée libre.

Lors du dernier mercato estival, le PSG est parvenu à renforcer trois postes de son secteur défensif avec Achraf Hakimi pour occuper la position de latéral droit et Sergio Ramos afin d’étoffer la charnière centrale parisienne. Sans oublier l'arrivée tardive de Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Néanmoins, Leonardo se serait penché sur le cas d’autres profils à ce poste tel que celui d’Antonio Rüdiger comme le journaliste de Sky Sports Dharmesh Sheth le confiait à la mi-août. « Il a dit à Thomas Tuchel qu’il est totalement impliqué à Chelsea pour cette saison lorsque Tuchel veut qu’il reste plus longtemps que cette saison. Il peut signer un pré-contrat avec un club étranger en janvier. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain surveillent sa situation ». Et l’intérêt du directeur sportif du PSG demeurerait le même.

Le PSG veut Rüdiger libre, Tuchel souhaite le prolonger