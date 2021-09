Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La volte-face de Joan Laporta avec Ronald Koeman…

Publié le 15 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que Joan Laporta ait une nouvelle fois placé publiquement toute sa confiance en Ronald Koeman, les agissements du président du FC Barcelone en coulisse indiquent le contraire.

Ces derniers jours, Ronald Koeman et Joan Laporta se renvoient la balle par médias interposés. Bien que le président du FC Barcelone ait attaqué son entraîneur en premier, il ne cesse d’essayer de rectifier le tir depuis une semaine. « Nous avons une relation normale entre entraîneur et président, je m'entends très bien avec lui, je l'aime beaucoup et j'ai toute confiance en lui. La relation est bonne, il n'y a pas besoin de chercher autre chose, nous avons confiance en l'entraîneur, il a notre soutien et nous le respectons » . Voici le message que le président du FC Barcelone a confié aux micros de différents médias à l’occasion d’un déjeuner avec les dirigeants du Bayern Munich mardi midi. Cependant, en coulisse, Joan Laporta travaillerait déjà sur l’après-Koeman alors que le contrat du technicien néerlandais ne court que jusqu’en juin 2022.

Trois noms pour remplacer Koeman et un intérimaire !