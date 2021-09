Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare déjà la succession de Koeman !

Publié le 14 septembre 2021 à 15h00 par A.M.

Alors que le ton est monté entre Ronald Koeman et Joan Laporta, l'avenir du technicien néerlandais semble plus que jamais incertain sur le banc du Barça. D'autant plus que le président catalan prépare déjà sa succession.

Cette fois-ci, la guerre est déclarée entre Ronald Koeman et Joan Laporta. Vexé par les propos de son président, le technicien néerlandais a en effet lancé les hostilités assurant au micro de NOS que Laporta « a suggéré que l’entraîneur ne dispose pas de tous les pouvoirs. Il a trop parlé. Cela peut se faire en privé ». Une sortie qui a défrayé la chronique en Espagne, à tel point que Lluis Carrasco, directeur de campagne de Joan Laporta lors de la dernière élection, estime que « Koeman s'est auto-détruit ». Par conséquent, l'avenir de Ronald Koeman semble clairement s'inscrire en pointillés du côté du Barça. C'est la raison pour laquelle, Joan Laporta prépare déjà sa succession.

Laporta a déjà trois noms pour oublier Koeman