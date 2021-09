Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : L’incroyable sortie de Koeman sur Joan Laporta !

Publié le 13 septembre 2021 à 9h30 par T.M.

Alors que cela va de mieux en mieux entre Ronald Koeman et Joan Laporta, l’entraîneur du FC Barcelone a toutefois lâché certains propos qui risquent de faire énormément parler…

Cela fait maintenant plusieurs mois que Joan Laporta a retrouvé le poste de président du FC Barcelone. Ayant succédé à Josep Maria Bartomeu, il tente de remettre le club catalan sur le chemin de la victoire. Pour cela, il a décidé de continuer l’aventure avec Ronald Koeman. Toutefois, entre les deux hommes, la relation n’était initialement pas la meilleure. Une relation tendue qui commence toutefois à s’apaiser avec le temps. Toutefois, ces dernières heures, Koeman est venu rajouter de l’huile sur le feu en ravivant le conflit avec Laporta, son président.

« Il a trop parlé »