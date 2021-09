Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Brésil, Argentine... Agüero sort du silence après l'incroyable fiasco !

Publié le 6 septembre 2021 à 16h00 par D.M.

Actuellement blessé et écarté des terrains jusqu'au mois de novembre, Sergio Agüero a réagi sur les réseaux sociaux à l'arrêt du match entre l'Argentine et le Brésil ce dimanche.

Scènes surréalistes à l’Arena Corinthians ce dimanche. Le match entre le Brésil et l’Argentine a été suspendu par les autorités sanitaires du pays. La raison ? Quatre joueurs albicélestes (Giovanni Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) et Cristian Romero (Tottenham)), auraient violé le protocole anti-Covid et n’auraient pas dû se retrouver sur la pelouse. Une décision qui a provoqué la colère de Lionel Messi, titularisé par Lionel Scaloni. « Cela fait trois jours qu'on est ici, on attendait pour disputer le match, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt ? » a lâché le joueur du PSG en direction de l’un des représentants de l’ANVISA, l’agence sanitaire.

Agüero exaspéré après l'arrêt de la rencontre

Une issue qui a exaspéré de nombreux joueurs argentins. Joueur du FC Barcelone, Sergio Agüero aurait pu être du voyage si une vilaine blessure au mollet ne l’avait pas écarté des terrains jusqu’au mois de novembre. Assis devant sa télévision, l’attaquant a réagi sur les réseaux sociaux à l'arrêt de la rencontre. « Un commentaire à ce sujet ? Le mien est : Niaaaaaaaaaaaaaaa » peut-on lire sur le compte Twitter d’Agüero. Un message accompagné de deux emojis qui illustrent l’exaspération de l’ancien joueur de Manchester City.