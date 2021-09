Foot - Barcelone

Barcelone : Cette pépite du Barça envoie un message très fort à Koeman !

Publié le 4 septembre 2021 à 1h00 par La rédaction

Révélation de la saison passée, Oscar Mingueza veut s'imposer définitivement dans l'effectif catalan. Alors qu'il vient d'hériter du numéro 22, le défenseur du Barça a fait part de son immense bonheur.

La saison passée, la fébrilité du FC Barcelone, auteur d’un exercice extrêmement décevant (3e de Liga, 1/8e de Ligue des Champions), s’est symbolisée par sa défense, incapable de tenir son rang dans les grands rendez-vous. Et les critiques ont fusé, notamment à l’égard du duo Gérard Piqué - Clément Lenglet. Dans ce contexte un jeune talent de la Masia a néanmoins pu exprimer son talent : Oscar Mingueza, qui a disputé 26 rencontres avec le club catalan.

Mingueza a réalisé son rêve d'enfance