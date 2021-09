Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Deschamps vole au secours de Griezmann !

Publié le 6 septembre 2021 à 19h00 par La rédaction

Loin de son meilleur niveau autant en club qu’en sélection, Antoine Griezmann vit traverse une passe difficile, mais Didier Deschamps a tenu à défendre son attaquant.

Depuis la fin de la Coupe du Monde 2014, Antoine Griezmann est un élément primordial du dispositif de Didier Deschamps en Équipe de France. D’abord positionné sur le côté droit de l’attaque des Bleus, c’est dans un rôle de deuxième attaquant derrière Olivier Giroud que le nouveau joueur de l’Atletico de Madrid, prêté par le FC Barcelone, s’exprime le mieux. Mais l’Euro 2020 a montré certaines difficultés pour l’ancien barcelonais à combiner avec Kylian Mbappé et Karim Benzema.

« Si il y a des exemples à prendre, c'est lui »