Barcelone - Clash : Super Ligue, UEFA... Laporta répond clairement à Ceferin !

Publié le 11 septembre 2021 à 21h00 par La rédaction

Le projet de Super Ligue abordé en mars a fait jaser. Les conséquences perdurent encore six mois plus tard. L'UEFA a même menacé d'exclusion plusieurs clubs, dont le Barça, qui a rapidement réagi.

L’annonce a fait l’objet d’une bombe au mois de mars. Les plus grands clubs anglais, espagnols et italiens souhaitaient mettre en place un projet de ligue fermée, tout en disputant les compétitions européennes. L’objectif ? Maximiser le profit financier et limiter les risques pour leurs finances. Un procédé jugé contraires aux principes du sport par de nombreuses institutions comme par la plupart des supporters. Le projet a donc été abandonné.

Le Barça réagit !