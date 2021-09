Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Pierre Ménès décortique le problème Griezmann !

Publié le 6 septembre 2021 à 13h00 par La rédaction

Transparent lors du match nul de la France contre l'Ukraine, Antoine Griezmann est sous le feu des critiques. Pierre Ménès a un explication sur les difficultés du joueur de l'Atlético de Madrid.

Prêté par le FC Barcelone à l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann apparaît à un moment charnière de sa carrière à 30 ans. Le natif de Mâcon semble dans une situation délicate depuis la Coupe du Monde 2018. Son expérience au FC Barcelone a tourné court (22 buts en 2 saisons sous les couleurs Blaugranas) et si l’Equipe de France ressemblait à une bouée de sauvetage, ce n’est plus le cas avec un Euro 2020 terne et un match assez fantomatique face à l’Ukraine (1-1).

Griezmann pas offensif ?