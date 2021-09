Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : L’UEFA se paye les clubs fondateurs de la Super Ligue !

Publié le 10 septembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Après s’être payé Florentino Pérez dans le dossier Kylian Mbappé, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, en a remis une couche en s’attaquant aux clubs fondateurs de la Super Ligue dont le Real Madrid.

Dans une triste saison où les supporters n’ont pas pu mettre un pied au stade afin de soutenir leur équipe fétiche, un énorme projet est venu se mêler au débat : la Super Ligue. Très rapidement, cette nouvelle compétition s'est fait littéralement démonter et plusieurs clubs ont quitté le concept, sauf la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour le moment, la Super Ligue n’est encore qu’une idée. Le seul aboutissement de ces trois clubs, c’est qu’ils ont réussi à se mettre l’UEFA à dos. Dans un entretien accordé à Der Spiegel , Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, n’a pas manqué de tailler le Real Madrid sur le feuilleton Mbappé : « Il dit que Madrid ne peut survivre qu'avec une Super Ligue, puis il essaie de signer Kylian Mbappé pour 180 millions… ».

« C'est très drôle qu'ils veuillent créer une nouvelle compétition et en même temps veuillent jouer en Ligue des champions »