Mercato - PSG : Leonardo a eu très chaud pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 15 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur son arrivée, Georginio Wijnaldum reconnaît que le FC Barcelone a bien tenté de le recruter cet été.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato estival très abouti et qui a impressionné l'Europe. Un recrutement qui est d'ailleurs allé crescendo mais qui a tout de même débuté par un très joli coup avec le recrutement de Georginio Wijnaldum qui a débarqué libre en provenance de Liverpool. Le PSG a donc attiré le capitaine des Pays-Bas sans débourser la moindre indemnité de transfert et a devancé le FC Barcelone. En effet, le milieu de terrain néerlandais confirme que le Barça a tenté de le recruter.

Le Barça était chaud pour Wijnaldum