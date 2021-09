Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Koeman a pris une décision radicale cet été !

Publié le 14 septembre 2021 à 23h10 par La rédaction

Malgré les approches de plusieurs clubs européens, le défenseur américain, Sergino Dest, a décidé de rester au FC Barcelone.

Le mercato estival du FC Barcelone a été mouvementé ! Ayant acté les arrivées de Memphis Depay, de Sergio Aguero et Luuk De Jong, Joan Laporta a toutefois vu partir Lionel Messi au PSG, Antoine Griezmann à l’Atletico de Madrid et Emerson à Tottenham. Une liste qui aurait pu être encore plus grande. Ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, Sergino Dest a été transféré au FC Barcelone en 2020 et a enchaîné une saison complète de 40 matchs, dont 32 rencontres en tant que titulaire. Grâce à la confiance de son entraineur, Ronald Koeman, le défenseur américain a voulu rester au Barça.

« Beaucoup de clubs se sont informés pour Dest »