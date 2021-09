Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien de Ligue 1 prévient Laporta pour son avenir !

Publié le 14 septembre 2021 à 20h00 par A.D.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Youri Tielemans serait suivi par le FC Barcelone et plusieurs autres écuries européennes. Interrogé sur son avenir, l'international belge a ouvert la porte à un départ de Leicester.

Alors qu'il réalise de belles prestations avec Leicester, Youri Tielemans aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le profil du milieu de terrain belge plairait tout particulièrement au club emmené par Ronald Koeman. Toutefois, le Barça serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque le Real Madrid, Manchester United et Liverpool en pinceraient également pour Youri Tielemans. Mais quelle est la position du joueur ?

«Je veux garder ouvertes le plus d'options possibles»