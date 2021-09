Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette star du Real Madrid, Leonardo n'avait aucune chance !

Publié le 14 septembre 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Ces derniers mois, le PSG a tenté de recruter Vinicius Jr. Mais ni le joueur, ni le Real Madrid n'ont souhaité évoqué un départ, Le Brésilien pourrait même prolonger son contrat avec le club espagnol dans les prochains mois.

C’est une certitude, Kylian Mbappé portera, un jour, le maillot du Real Madrid, le club de ses rêves. La question est de savoir quand. A la fin du mois d’août, le club espagnol a tenté sa chance dans ce dossier, transmettant plusieurs offres importantes au PSG. Florentino Perez a commencé les enchères à 160M€, avant de soumettre un montant de 180M€, deux propositions refusées par les dirigeants parisiens. Selon L’Equipe, le Real Madrid avait annoncé verbalement à Nasser Al-Khelaïfi qu’il était prêt à monter jusqu’à 200M€. Mais face à l’intransigeance des responsables sportifs, la Casa Blanca a décidé de stopper les négociations et de repousser cette opération. Le Real Madrid envisagerait de recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, lorsque le champion du monde 2018 sera libre de s’engager avec l’équipe de son choix. Mais à en croire la presse espagnole, le PSG avait ouvert la porte à un départ de sa star.

Le PSG a tenté le coup pour Vinicius Jr

Selon les informations d’ OK Diario , le PSG n’était pas opposé à l’idée d’un échange entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Agé seulement de 21 ans, l’attaquant brésilien intéresse plusieurs dirigeants européens et notamment Leonardo comme le 10 Sport.com l’avait révélé durant l’été 2019. Le directeur sportif du PSG a d’ailleurs essayé de recruter le joueur à plusieurs reprises et aurait notamment proposé de l’inclure dans l’opération Kylian Mbappé. Une proposition qu’a formellement refusé Florentino Perez. « Vinicius Jr n’est pas à vendre » aurait lâché le président du Real Madrid aux dirigeants parisiens. Malgré ses performances irrégulières ces derniers mois, Perez a toujours gardé confiance en Vinicius Jr, sous contrat avec la formation merengue jusqu’en 2025. Et le dirigeant a eu raison puisqu’il a déjà inscrit quatre buts cette saison en Liga.

« Ma famille et moi voulons rester de nombreuses années à Madrid »