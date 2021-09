Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez active une nouvelle piste pour 2022 !

Publié le 12 septembre 2021 à 0h00 par D.M.

A la recherche d'un milieu de terrain, le Real Madrid suivrait attentivement la situation de Carlos Soler, sous contrat jusqu'en 2023 avec le FC Valence.

Le Real Madrid a les idées claires pour 2022. Le club espagnol voit grand et espère enfin recruter Kylian Mbappé, après avoir tenté sa chance lors du dernier mercato estival. Selon la presse ibérique, Florentino Perez penserait aussi à s’attacher les services de joueurs comme Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou encore Paul Pogba (Manchester United). Mais pour renforcer le milieu de terrain, le Real Madrid aurait un autre nom en tête.

Le Real Madrid sur les traces de Carlos Soler ?