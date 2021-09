Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un appel du pied... d'un ancien de l'ASSE !

Publié le 11 septembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Auteur d'une excellente saison dernière Wesley Fofana voit les choses en grand. Le Français rêverait d'évoluer pour le Real Madrid.

La trajectoire de la carrière de Wesley Fofana n’en finissait plus de grimper. En à peine deux saisons et 20 matches de Ligue 1, le Français a convaincu Leicester d’investir 35M€. Sous les ordres de Brendan Rodgers il s’est révélé comme l’un des joueurs les plus prometteurs au poste de défenseur central en Premier League. Cependant une fracture du péroné l’a rendu indisponible pour au moins trois mois.

Wesley Fofana rêve du Real Madrid