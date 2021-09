Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Hakimi… Cette énorme déclaration sur le recrutement de Leonardo !

Publié le 12 septembre 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors que le PSG a pu recruter de grandes stars lors du dernier mercato dont Lionel Messi, Charles Villeneuve estime que le meilleur coup de l’été fut Achraf Hakimi.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG s’est montré très actif et ingénieux sur le marché des transferts en ne mettant la main pas sur un, ni sur deux, mais quatre joueurs libres de tout contrat dont Lionel Messi et Sergio Ramos pour ne citer qu’eux. En toute fin de mercato, Leonardo a bouclé le prêt avec option d’achat non obligatoire de Nuno Mendes, faisant d’Achraf Hakimi l’unique opération qui a nécessité une indemnité de transfert cet été, qui s’est élevée à 70M€ bonus compris. Et alors que tous les observateurs parlent de Lionel Messi, l’ancien président du PSG Charles Villeneuve voit l’opération Hakimi plus importante que celle de Messi sportivement parlant.

« La meilleure acquisition du PSG c'est Achraf Hakimi »