Mercato - Barcelone : Koeman en danger ? La réponse de Laporta !

Publié le 14 septembre 2021 à 18h10 par T.M.

Ces dernières heures, la polémique a enflé entre Ronald Koeman et Joan Laporta. Au point de mettre l’entraîneur du FC Barcelone sur un siège éjectable ?

Alors que le FC Barcelone ne vit déjà pas des moments faciles ces derniers mois, la polémique entre Ronald Koeman et Joan Laporta est venue un peu plus fragiliser l’édifice blaugrana. Depuis l’élection du président du Barça, la relation entre les deux hommes n’est pas forcément la meilleure et ces dernières heures, Koeman est venu rajouter de l’huile sur le feu en taclant la communication de Laporta. Forcément, cela n’est pas passé inaperçu et ce mardi, le patron du FC Barcelone s’est expliqué sur la question.

La mise au point de Laporta !