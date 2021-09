Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les confidences d'Alaba sur la succession de Sergio Ramos !

Publié le 15 septembre 2021 à 1h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, David Alaba a rejoint le Real Madrid, avant que Sergio Ramos ne signe au PSG. Alors qu'il a hérité du numéro 4 de l'ancien capitaine merengue, l'international autrichien a tenu à mettre les choses au clair.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba n'a pas trouvé d'accord avec la direction du Bayern pour prolonger. Dans cette optique, l'international autrichien a quitté librement le club munichois et s'est engagé gratuitement avec le Real Madrid. Dans la même situation que David Alaba à la Maison-Blanche , Sergio Ramos s'est engagé au PSG pour 0€. Et alors qu'il a récupéré le numéro 4 de l'ancien capitaine du Real Madrid, David Alaba a expliqué clairement qu'il ne voulait pas être comparé à son prédécesseur.

«Ramos est une légende absolue, mais je veux écrire ma propre histoire ici»