Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier colossal échappe à Al-Khelaïfi…

Publié le 15 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Certes, le PSG serait prêt à casser sa tirelire pour attirer Paul Pogba au sein du club de la capitale en fin de saison. Cependant, il se pourrait bien que le vent ait tourné en faveur de Manchester United. Explications.

Même lors du dernier mercato estival, le PSG semblait avoir des vues sur Paul Pogba. D’ailleurs, afin d’obtenir son aval alors que son contrat expirera en juin prochain à Manchester United, les dirigeants du PSG seraient prêts à lui accorder un salaire hebdomadaire de 600 000€. De quoi faire de lui une pointure au sein du club parisien au niveau de l’échelle salariale. Néanmoins, Manchester United ne prévoirait pas de rester les bras croisés et notamment grâce à son recrutement XXL qui a vu Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo débarquer, les Red Devils pourraient finalement avoir gain de cause au sujet d’une prolongation pour Pogba.

« Il est très ouvert dans la mesure où il pourrait signer un nouveau contrat »