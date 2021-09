Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’est opposé à un départ cet été !

Publié le 15 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG ait recruté Lionel Messi lors des dernières semaines du mercato estival, Leonardo et les décideurs parisiens ont fermé la porte à un départ de Mauro Icardi alors que la Juventus était prête à l’accueillir d’après Fabrizio Romano.

À la toute fin du mercato, la Juventus semble avoir tenté de mettre la main sur Mauro Icardi dans la foulée du départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United. D’ailleurs, avant même la venue surprise de Lionel Messi au PSG, il était question d’un potentiel départ de l’ancien buteur de l’Inter à la Roma ou encore au Napoli. Finalement, Icardi est resté au PSG et Leonardo ne serait pas étranger à cela au vu du forcing de la Juventus dans la dernière ligne droite du marché des transferts.

Le PSG ne voulait pas qu’Icardi parte !