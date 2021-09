Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid patiente pour Kylian Mbappé…

Publié le 15 septembre 2021 à 5h15 par T.M.

Finalement, Kylian Mbappé n’a pas rejoint le Real Madrid cet été. Malgré cela, l’attaquant du PSG reste au coeur des discussions au sein de la Casa Blanca, où on attend patiemment que la porte s’ouvre.

Cet été, le feuilleton Kylian Mbappé a tenu tout le monde en haleine. L’incertitude était totale concernant l’avenir du joueur du PSG, annoncé avec insistance au Real Madrid. Et malgré les folies des Merengue, qui auraient été prêts à payer plus de 220M€, Mbappé est resté dans la capitale française, où il n’a plus qu’un an de contrat. Pour le Real Madrid, cela sera donc partie remise et en 2022, le Français pourrait donc débarquer librement.

« On verra ce qu'il fera de son avenir »