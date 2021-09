Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino hallucine toujours de l'arrivée de Messi !

Publié le 14 septembre 2021 à 15h45 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Thilo Kehrer reconnaît qu'il est impressionné par la star argentine qu'il côtoie désormais au quotidien.

Cet été, le PSG a réalisé une opération qui semblait impensable. En effet, le club de la capitale a enrôlé Lionel Messi qui quitte donc le FC Barcelone pour la première fois de sa carrière et se lance dans un énorme défi, à savoir triompher loin de sa maison catalane et permettre au PSG de remporter sa première Ligue des Champions. S'il y parvient, nul doute qu'il aura une place encore plus important dans l'histoire du football. Et Thilo Kehrer confirme qu'il est impressionné par Lionel Messi.

«Tout le monde a vu ce qu’il est capable de faire depuis 15 ans»