Mercato - Barcelone : Memphis Depay aurait pu jouer un mauvais tour… au PSG !

Publié le 14 septembre 2021 à 16h00 par La rédaction

En plus de Memphis Depay, c’est Georginio Wijnaldum qui aurait pu débarquer au FC Barcelone cet été. Malgré leur solide amitié et leur envie de jouer ensemble, l’ancien lyonnais n’aurait pas tenté d’influencer le choix du néo parisien.

Arrivé au FC Barcelone cet été, Memphis Depay a tour à tour vu partir Lionel Messi et Antoine Griezmann. Deux départs colossaux qui forcent donc l’ancien buteur de l’OL à prendre les clés de l’attaque barcelonaise. Sur le terrain, Memphis semble déjà à son aise. Dans la vie de tous les jours aussi. L’international néerlandais peut compter sur son compère en sélection, Frenkie de Jong. Mais un autre joueur batave aurait pu les accompagner…

« Memphis n’est pas le genre de personne à dire : ‘Je vais là, suis-moi’ »