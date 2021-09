Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur ce transfert avorté de Mandanda !

Publié le 14 septembre 2021 à 16h10 par La rédaction

Parti une saison à Crystal Palace en 2016, Steve Mandanda aurait pourtant pu filer en Espagne et s’engager avec l’Espanyol Barcelone.

Avec 596 matchs sous le maillot de l’OM, Steve Mandanda est le joueur le plus capé de l’histoire du club. Une statistique exceptionnelle qui en dit beaucoup sur la longévité et le talent d’ El Fenomeno comme on le surnomme à l’Orange Vélodrome. Mais en 14 saisons avec l’OM, Steve Mandanda en a vu de toutes les couleurs. Des bonnes périodes, comme de très sombres. En témoigne son été 2016 où l’international français a préféré quitter Marseille pour tenter autre chose et s’extirper de l’environnement difficile le temps d’une saison.

« J’avais failli le faire venir à l’Espanyol Barcelone avant qu’il aille en Angleterre »