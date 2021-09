Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Paul Pogba prend un énorme tournant !

Publié le 14 septembre 2021 à 11h45 par Th.B.

Paul Pogba songerait finalement à une éventuelle prolongation de contrat à Manchester United, bien que le PSG soit prêt à se jeter sur ses traces en marge du prochain mercato estival. Et les Red Devils feraient de ce dossier une véritable priorité d’ici la fin de la saison. Explications.

Avant que Lionel Messi ne débarque le 10 août dernier, le PSG semblait faire de Paul Pogba une véritable priorité estivale. Finalement, le seul joueur a avoir déposé ses valises à Paris après Messi a été Nuno Mendes sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire de 40M€. En ce qui concerne Pogba, le PSG n’aurait pas clos ce dossier et serait ouvert à une offensive dans les prochains mois pour sa venue contre la modique somme de 0€ puisque aucune indemnité de transfert ne sera demandée.

Manchester United ferait du dossier Pogba une priorité absolue !