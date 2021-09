Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tiendrait déjà le successeur de Koeman !

Publié le 15 septembre 2021 à 13h00 par A.M.

Après un été plus que mouvementé et un début en Ligue des Champions catastrophique, l'avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone s'inscrit en pointillés. Et Joan Laporta aurait déjà une idée pour le remplacer.

Cet été, le FC Barcelone a vécu un mercato très animé. Handicapé par d'importants soucis financiers, le club blaugrana a dû laisser filer Lionel Messi, qui s'est engagé au PSG, tandis qu'Antoine Griezmann est également parti. En parallèle, le Barça n'a pas pu se renforcer comme il le souhaitait et s'est contenté d'accueillir des joueurs libres à savoir Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia. Insuffisant pour rivaliser avec les cadors européens comme en témoigne la déroute contre le Bayern Munich mardi soir pour l'entrée en lice du Barça en Ligue des Champions (0-3). Et cette situation pourrait précipiter le départ de Ronald Koeman dont la relation avec Joan Laporta s'est sérieusement détériorée.

Laporta pense à Jordi Cruyff