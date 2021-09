Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça part à la guerre pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 15 septembre 2021 à 14h00 par Th.B.

Le FC Barcelone penserait à tenter un coup avec Youri Tielemans. Néanmoins, l’ancien joueur de l’AS Monaco serait également dans le viseur du Real Madrid et ce ne serait que la partie émergée de l’iceberg…

Après les départs forcés de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann notamment, le FC Barcelone ayant besoin de se refaire une santé financière, le club culé ne devrait cependant pas se faire tout petit à l’occasion des prochaines sessions de transferts. D’ailleurs, dès le mercato hivernal, l’institution catalane pourrait investir jusqu’à 60M€ d’après Oriol Domènech. Le journaliste confiait récemment à Tv3 que Dani Olmo serait la priorité de Joan Laporta pour le mercato de janvier. Le président du FC Barcelone en pincerait également pour Youri Tielemans qui a avoué à Sky Sports qu’il ne voulait garder « ouvertes le plus d’options possibles » . Le FC Barcelone pourrait donc en être une, mais pas la seule.

Tielemans devrait causer une bataille royale !