Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce du clan Messi sur sa relation avec Pochettino !

Publié le 15 septembre 2021 à 11h15 par D.M.

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi discuterait régulièrement avec Mauricio Pochettino. la relation entre les deux hommes serait idéale et les échanges seraient très positives.

« Je ne pensais pas que ça serait possible (qu'il signe chez nous), et quand une opportunité comme ça se présente et que tout va si vite, vous ne vous en rendez peut-être pas compte immédiatement. Cependant, il y a ce lien : nous sommes tous les deux argentins, nous soutenons tous les deux Newell's (Old Boys), nous venons tous les deux de Rosario » confiait il y a quelques jours Mauricio Pochettino au sujet de Lionel Messi. A vrai dire, peu de personnes imaginaient l’Argentin quitter le FC Barcelone cet été, pour rejoindre le PSG. Mais le joueur n’a pas réussi à trouver un accord avec son club de toujours pour prolonger son contrat. Désormais, Messi serait concentré exclusivement sur son aventure parisienne et sur le prochain match de son équipe, ce mercredi, face à Bruges en Ligue des champions.

La relation entre Messi et Pochettino serait idéale