Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi fait déjà l’unanimité en interne !

Publié le 19 août 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain la semaine dernière, Lionel Messi s’adapterait à merveille au sein du club de la capitale en attendant ses grands débuts, vraisemblablement contre Reims le 29 août.

C’est un immense coup que le Paris Saint-Germain a frappé sur le marché des transferts. Et pour cause, profitant de l’incapacité du FC Barcelone à le prolonger en raison de ses soucis financiers et de sa masse salariale colossale, le club parisien est parvenu à s’attacher les services de Leo Messi. Celui qu’on surnomme La Pulga a ainsi paraphé un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option et percevra des émoluments fixés à 25 M€/an net hors bonus comme le10sport.com vous l’a expliqué ce jeudi. Pour l’instant, l’Argentin de 34 ans n’a pas encore effectué ses grands débuts en Ligue 1, chose qui devrait se produire la semaine prochaine à Reims pour le compte de la quatrième journée du championnat. Pour autant, le natif de Rosario serait déjà adopté au sein du PSG.

« Son intégration est très bonne »