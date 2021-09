Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le départ de Messi du Barça…

Publié le 15 septembre 2021 à 9h15 par Th.B.

Alors qu’il a quitté le FC Barcelone pour le PSG au début du mois d’août en grande partie en raison des difficultés économiques rencontrées par le club culé, Lionel Messi ne comprendrait pas certains points qui ont engendré son départ selon Guillem Balague.

Au terme d’un feuilleton rocambolesque qui a duré près d’un an, ayant été déclenché par l’envoi du burofax fin août 2020, Lionel Messi a finalement quitté le FC Barcelone quelques jours avant de rejoindre le PSG. Cependant, contrairement à l’été précédant, la légende blaugrana n’avait nullement l’intention de plier bagage, étant rentrée de vacances d’Ibiza le 4 août afin de signer son nouveau contrat avec le FC Barcelone, ce dernier ayant expiré en juin dernier. Néanmoins, le nouveau président Joan Laporta, qui avait fait de sa prolongation une priorité lors de ses discours de campagne électorale, a été contraint de se rendre à l’évidence : les finances dramatiques du FC Barcelone ne permettaient pas d’assumer le contrat de Messi même si l’Argentin était prêt à le baisser de 50%. Résultat ? Le 5 août et par le biais d’un communiqué, le FC Barcelone annonçait le départ de son capitaine et numéro 10.

Son départ du Barça resterait un mystère pour Messi !