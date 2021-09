Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il eu raison de recruter Sergio Ramos ?

Publié le 15 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Cet été, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Sergio Ramos, qui était libre de tout contrat. Mais était-ce le bon choix ?

En 2020, le PSG a laissé partir Thiago Silva. Une grosse perte en défense centrale, qui n’avait alors pas été palliée. Cet été, Leonardo s’est alors attelé à résoudre ce problème et ainsi faire venir un renfort aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Le directeur sportif du PSG a alors profité d’une énorme occasion sur le marché des transferts : Sergio Ramos. En effet, il y a quelques mois encore, il était inconcevable de voir l’Espagnol quitter le Real Madrid. Toutefois, n’ayant pas réussi à trouver de terrain d’entente avec Florentino Pérez, Ramos s’est retrouvé libre et a choisi de poser ses valises à Paris.

Le bon choix ?

Le PSG a donc frappé fort en récupérant Sergio Ramos cet été. Toutefois, pour le moment, l’Espagnol n’a toujours pas fait ses grands débuts sous le maillot parisien. La raison ? Des pépins physiques qui l’éloignent actuellement des terrains. Forcément, cela peut susciter certaines interrogations quant à l’état physique de Ramos compte tenu de son âge. Le PSG n’aurait-il alors pas mieux fait de recruter un autre défenseur central à l’instar de Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly ou encore Raphaël Varane, annoncés dans le viseur parisien cet été ?



Alors, Leonardo a-t-il eu raison de recruter Sergio Ramos ?