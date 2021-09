Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar programme un énorme coup pour l’été prochain !

Publié le 15 septembre 2021 à 16h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Paul Pogba figurerait toujours sur les tablettes du Qatar qui entend bien rafler la mise avec le joueur de Manchester United.

Après avoir bouclé plusieurs renforts gratuits cet été comme Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Lionel Messi, le PSG pourrait bien remettre ça dans un an ! Ces dernières semaines, il a été question d’un vif intérêt du club de la capitale pour Paul Pogba, d’autant que le milieu de terrain français n’a plus qu’une seule année de contrat avec Manchester United. Et le Qatar ne lâche rien dans ce dossier…

Le PSG toujours à fond sur Pogba ?