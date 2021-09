Foot - Mercato

Mercato : Guardiola a bien tenté une opération historique avec Ronaldo !

Publié le 15 septembre 2021 à 16h10 par D.M.

Milieu de terrain de Manchester City, Fernandinho a laissé entendre que Jorge Mendes avait évoqué l'avenir de Cristiano Ronaldo avec ses dirigeants.

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo est de retour au sein du club qui l’a révélé. Douze ans après son départ au Real Madrid, l’attaquant portugais est revenu à Manchester United et a déjà fait trembler les filets d’Old Trafford. Un retour aux sources pour CR7, qui ne souhaitait plus rester à la Juventus et qui figurait dans le viseur du PSG comme l’a annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Pourtant, Ronaldo était proche de rejoindre le grand rival, Manchester City, lors du dernier mercato estival, comme l’a reconnu Fernandinho.

L'agent de CR7 s'est entretenu avec Manchester City