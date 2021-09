Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette incroyable révélation sur le transfert avorté de Lewandowski !

Publié le 15 septembre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que Robert Lewandowski a régulièrement été annoncé dans le viseur du Real Madrid, Karl-Heinz Rummenigge révèle la façon dont il a réussi à conserver l'attaquant polonais.

Depuis son arrivée au Bayern Munich en 2014, Robert Lewandowski s'est imposé comme une référence à son poste. Considéré comme l'un des meilleurs avant-centre du monde, le Polonais empile les buts et a donc régulièrement été annoncé dans le viseur de nombreux grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid. Cependant, Robert Lewandowski n'a jamais quitté le club bavarois. Et pour cause, Karl-Heinz Rummenigge s'est montré convaincant.

Rummenigge révèle comment il a convaincu Lewandowski