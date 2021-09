Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prévient Mbappé, il ne lâchera rien !

Publié le 15 septembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Quelques semaines après la fermeture du mercato, Leonardo est sorti du silence concernant le feuilleton Mbappé. Et le directeur sportif du PSG assure même qu'il ne compte pas céder son attaquant en fin de saison.

Lors de la dernière semaine de mercato, Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, à un an de la fin de son contrat, l'attaquant du PSG a fait l'objet de plusieurs offensives du Real Madrid en fin de mercato. Le club merengue a offert 160M€ dans un premier temps avant de revenir à la charge avec une proposition estimée à 170M€ + 10M€ puis une ultime offensive de dernière minute à 200M€. Mais à chaque fois, le PSG s'est opposé au départ de Kylian Mbappé quitte à prendre le risque de le voir partir libre dans un an. Un choix parfaitement assumé par Leonardo.

Leonardo est ravi d'avoir conservé Mbappé...

En effet, dans une interview accordée à Canal+ , Leonardo est revenu sur le feuilleton Mbappé et n'hésite pas à tacler le Real Madrid. « Le fait qu’il reste, c’était la seule nouvelle qui pouvait se passer. On n’a jamais pensé à faire tout ça sans lui. Vous connaissez l’histoire. Honnêtement, on n’était pas content du comportement du Real Madrid. Arrive la dernière semaine du mercato, commencer une négociation pour l’un des meilleurs joueurs au monde… On n’a pas aimé », assure le directeur sportif du PSG avant d'expliquer le refus des offres madrilènes : « Mais honnêtement on n’y a jamais pensé. L’offre n’était pas suffisante de notre point de vue. C’était moins que ce qu’on a payé. La dernière offre dont ils ont parlé n’est jamais arrivée. Mais je pense qu’on ne peut pas organiser un mercato, organiser une saison, pendant deux, trois, quatre mois et changer tes plans comme ça la dernière semaine. »

... et ne compte pas le lâcher