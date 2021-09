Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations tonitruantes de Leonardo sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 14 septembre 2021 à 21h15 par B.C. mis à jour le 14 septembre 2021 à 22h17

Alors que le Real Madrid a finalement tenté sa chance pour Kylian Mbappé dans les derniers instants du mercato estival, Leonardo est revenu sur ce dossier épineux, avouant notamment que le PSG n’avait jamais songé à laisser partir sa star.

Libre à l’été 2022, Kylian Mbappé n’est toujours pas enclin à prolonger son contrat avec le PSG, une situation qui a poussé le Real Madrid à tenter sa chance pour l’international français lors du dernier mercato estival. Durant plusieurs jours, le PSG et l’écurie merengue ont ainsi discuté d’un possible transfert, mais Kylian Mbappé n’a finalement pas rallié la capitale espagnole. Alors que l’avenir du Bondynois reste incertain, Leonardo est revenu sur la tentative du Real Madrid dans le dossier Mbappé.

« Le départ de Mbappé ? On n’y a jamais pensé »