Mercato - PSG : L’énorme sortie de Leonardo sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 14 septembre 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est resté au PSG cet été malgré des offensives du Real Madrid pour le recruter, Leonardo ne cache pas qu’il ambitionne toujours de le convaincre de prolonger son contrat.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid dans la dernière semaine d’août. Seulement voilà, malgré des offres des Merengue, le club parisien n’a jamais semblé ouvrir la porte à un départ de son attaquant de 22 ans. De ce fait, l’international français honore la dernière année de son contrat au sein du club de sa ville natale et se dirige désormais tout droit vers un départ libre le 30 juin prochain. Un risque clairement assumé par le PSG dans la mesure où il a décidé de retenir son joueur. Cependant, Leonardo croit toujours en sa capacité à le convaincre de prolonger et entend tout tenter dans cette optique.

« Je ne vois pas Kylian Mbappé partir à la fin de cette saison »