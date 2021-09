Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de pouce de 50M€ pour le Real Madrid avec Mbappé ?

Publié le 14 septembre 2021 à 17h45 par La rédaction

Le Real Madrid souhaite enrôler Kylian Mbappé l'été prochain. Même sans indemnité de transfert à verser, le salaire mirobolant promis au joueur du PSG pourrait peser sur les finances madrilènes. Mais tout pourrait être régler grâce à l'UEFA.

Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain avec le PSG, a d’ores et déjà annoncé au club de la capitale qu’il ne prolongerait pas. L’objectif de Mbappé reste de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol pourrait offrir un véritable pont d’or à Mbappé : un montant de 30M€ est évoqué pour la première saison du joueur du PSG au sein de l’écurie espagnole.

51M en plus dans l'escarcelle Madrilène !