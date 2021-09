Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos envoie un message fort sur l’arrivée de Messi !

Publié le 14 septembre 2021 à 19h10 par H.G. mis à jour le 14 septembre 2021 à 19h17

Alors qu’il est désormais le capitaine de Lionel Messi, Marquinhos affirme que sa venue ne l'a pas chamboulé dans son rôle de capitaine et qu’il ne se comporte pas différemment avec l’Argentin qu’avec les autres joueurs.

Le PSG a frappé l’un des plus gros coups de l’été, si ce n’est de l’histoire du mercato, en enregistrant la venue de Leo Messi. L’international argentin est arrivé libre après la fin de son contrat au FC Barcelone, paraphant ainsi un bail de deux ans assorti d’une année optionnelle supplémentaire. De quoi faire entrer Paris dans une nouvelle dimension, aussi bien sportivement qu’économiquement. Et dans le même temps, le capitaine Marquinhos doit maintenant composer avec un joueur qui a tout gagné en club et qui est considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps, si ce n’est le meilleur. Mais l’international brésilien du PSG l’assure, il n’a pas une attitude particulière avec Lionel Messi malgré son immense statut.

« On parle tous les jours »