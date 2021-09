Foot - PSG

PSG : Le témoignage très fort de Di Maria sur les larmes de Messi !

Publié le 14 septembre 2021 à 17h10 par D.M.

La dernière victoire de l'Argentine en Copa America a libéré Lionel Messi d'un poids selon son partenaire en sélection et au PSG, Angel Di Maria.

Lionel Messi a attendu ses 34 ans pour remporter enfin la Copa America avec la sélection argentine. Le 11 juillet dernier, les hommes de Lionel Scaloni ont battu leur grand rival, le Brésil, grâce à un but d’Angel Di Maria. De retour au pays, les joueurs ont pu fêter cette victoire avec le public albiceleste à l’occasion de la réception de la Bolivie le 10 septembre dernier. Une célébration qui a ému aux larmes Lionel Messi. « J’ai vécu ce moment avec une grande anxiété, mais aussi avec l’envie de pouvoir en profiter. J'ai attendu ça tellement longtemps (de partager un trophée entre la sélection et son public). Nous avons gagné le match, ce qui était le plus important, et maintenant profitons-en. Ça fait très longtemps que j’ai cherché à vivre ce moment, je l'ai rêvé et grâce à Dieu on me l’a offert » confiait-il après la rencontre.

« Messi est plus heureux, plus décontracté »